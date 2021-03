Il 24 marzo 1991 il campione argentino giocò la sua ultima partita in Serie A con la maglia del Napoli, poi la squalifica per doping e la successiva tappa a Siviglia prima del ritorno in patria. La Samp (futura vincitrice dello Scudetto) vinse con un netto 4-1 contro gli azzurri, grazie al vantaggio di Cerezo e alla doppietta di Vialli. Maradona chiuse l'esperienza col calcio italiano con un gol, su calcio di rigore, prima del definitivo poker blucerchiato firmato da Lombardo