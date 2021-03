Serie Totti, ci sono anche Pirlo e Del Piero VIDEO

“Quindi rinnovi?” Chiede Pirlo a Castellitto-Totti. “Ce sto a pensa’, ho chiamato te che sei un amico per farmi consigliare”. E poi l’attore che impersona Totti nella serie tv Sky Original sonda con l’attuale allenatore della Juve l’ipotesi estero. “E’ una mezza sola?” “Non direi una mezza sola, giocare all’estero ha diversi vantaggi- racconta Pirlo, all’epoca giocatore del New York City- perché la partita finisce al 90’ e punto. Poi se vuoi sentirti dire che Roma è meglio dimmelo subito”. Dopo Pirlo, Castellitto-Totti chiede aiuto anche ad Alex Del Piero . “In India potresti giocare anche con una gamba sola, non come i 5-10 minuti che stai giocando con Spalletti. Alla tua età hai bisogno di giocare”. Ma l’India a Totti sa da “pensionati”. E allora Alex prova a descrivere le bellezze dell’India, dalla cultura alla spiritualità, fino al pollo al curry”. Risate.

Speravo de morì prima, in onda tutti i venerdì su Sky Atlantic e NOW. L'appuntamento con gli episodi 3 e 4 sono per il 26 marzo. I primi due episodi sono sempre disponibili on demand su Sky e in streaming su NOW . La serie su Francesco Totti è una serie Sky Orignal prodotta da Mario Gianani per Wildside, del gruppo Fremantle, con Capri Entertainment di Virginia Valsecchi, The New Life Company e Fremantle.