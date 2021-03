La scadenza della rata al Real Madrid per Hakimi, il lancio del nuovo logo del club e il recupero dei positivi al Covid-19. L'Inter prepara i prossimi mesi in 3 mosse. Handanovic intanto si rivede ad Appiano: oggi visite e lavoro individuale, da martedì tornerà in gruppo

Il futuro in 3 mosse. Logo nuovo, scadenze rispettate, e recupero dei positivi e dei nazionali. L’Inter si muove in queste direzioni tra campo e società. I preparativi per il lancio del nuovo logo che avverrà martedi sono già cominciati. Dalla sede di Milano hanno già tolto il vecchio gigante in attesa di quello nuovo più moderno e snello. Senza le lettere "FC" che peró rimarranno ovviamente nel nome che non subirà alcuna modifica. Si chiamerà sempre Fc Internazionale Milano mentre il logo sarà semplicemente più leggero e immediato. Il blu sarà quello della maglia fine anni 90, epoca di Ronaldo. La campagna si baserà sulle due lettere i e m. Inter Milano. Immediata anche la lettura inglese "i am". Io sono passato, presente e futuro. Quello che tutti sognano in grande stile.