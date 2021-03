Bologna nel mirino

Handanovic era risultato positivo al Covid lo scorso 17 marzo e da quel momento il portiere nerazzurro è stato in isolamento domiciliare. Adesso l'obiettivo è scendere in campo nella gara in programma alla ripresa del campionato, la trasferta dell'Inter sul campo del Bologna di sabato 3 aprile (ore 20:45). Resta in dubbio la presenza degli altri contagiati dal coronavirus in casa nerazzurra: D'Ambrosio, De Vrij e Vecino sono ancora positivi.

Bologna, Skorupski ancora positivo

Se Handanovic va verso il recupero, diversa la situazione che riguarda il portiere del Bologna, prossimo avversario dell'Inter. Lukasz Skorupski è infatti risultato positivo nel ritiro della Nazionale polacca ed è tuttora in isolamento.