Sorriso Nkoulou, torna negativo dopo 31 giorni

Il difensore del Torino era risultato positivo al Covid lo scorso 26 febbraio, ora è finalmente guarito. Sosterrà le visite di routine per poi riprendere gli allenamenti, in dubbio la sua presenza per il derby di sabato con la Juve

L'incubo è finito, per Nicolas Nkoulou, che è risultato negativo al tampone per il coronavirus. Il difensore del Torino aveva contratto la malattia lo scorso 26 febbraio, guarendo dunque 31 giorni dopo l'accertamento della positività. Come da protocollo, il giocatore dovrà sostenere le visite di idoneità per la ripresa dell'attività sportiva. Non appena riceverà il nulla osta dei medici potrà riprendere ad allenarsi al Filadelfia, inizialmente con un programma personalizzato. Per questo è ancora in forte dubbio un possibile impiego nel derby contro la Juventus, previsto sabato prossimo: più probabile il rientro per la trasferta di Udine del 10 aprile.