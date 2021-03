Gian Piero Gasperini è stato premiato come migliore allenatore della Serie A per la stagione 2019/20. Si tratta della sua seconda Panchina d'oro consecutiva: "Dedico questo riconoscimento a tutta Bergamo, abbiamo sempre giocato pensando al dolore che ha colpito la nostra città. Questa è una vittoria di squadra". Panchina d'argento per il miglior allenatore della Serie B a Pippo Inzaghi. Alvini Panchina d'oro di Serie C, nel calcio femminile Panchina d'oro a Piovani e Panchina d'argento a Conte Condividi:

Gian Piero Gasperini ha vinto la Panchina d'oro, il riconoscimento al miglior allenatore della Serie A per la stagione 2019/20. Per l'allenatore dell'Atalanta, votato dai colleghi, si tratta del secondo successo consecutivo dopo quello ottenuto per il campionato 2018/19. Per la prima volta, a causa delle restrizioni per la pandemia da Covid in atto, non è stato possibile celebrare la vittoria con la consueta cerimonia nel centro federale di Coverciano: i rappresentanti dell'AIAC (Associazione Italiana Allenatori Calcio) e il presidente del settore tecnico della Figc Demetrio Albertini hanno consegnato a Gasperini il riconoscimento - assegnato dopo la votazione che si è tenuta in via telematica - direttamente al centro sportivo Bortolotti di Zingonia, dove si allena l'Atalanta. Con due Panchine d'oro nel proprio palmares personale, il Gasp raggiunge nell'albo d'oro Marcello Lippi, Alberto Zaccheroni, Cesare Prandelli e Carlo Ancelotti. A quota tre successi Antonio Conte e Fabio Capello, mentre comanda la graduatoria Massimiliano Allegri con quattro vittorie.

"Vittoria di squadra, la dedico a Bergamo" Emozionato Gasperini, che ha commentato così il secondo successo consecutivo: "Dedico questa Panchina d'oro a tutta Bergamo - ha detto l'allenatore dell'Atalanta -, oltre che al mio staff e ai giocatori. È veramente una vittoria di squadra. Anche nelle difficoltà, siamo riusciti a essere una squadra ancora più unita. Abbiamo giocato pensando molto al dolore di Bergamo e delle persone che tifavano Atalanta e che ci hanno lasciato. Questa Panchina d'oro è differente rispetto a quella vinta l'anno scorso, ogni stagione ha le sue particolarità e questo riconoscimento è riuscito a dare continuità a ciò che avevamo fatto in precedenza. Ottenerlo è stato più difficile e, probabilmente, proprio per questo motivo questa Panchina d'oro è ancora più bella". In passato, inoltre, Gasperini aveva anche ricevuto la Panchina d'argento come migliore allenatore della Serie B nella stagione 2006/07 (Genoa).

Albertini consegna la Panchina d'Oro a Gasperini (figc.it)

Panchina d'argento a Inzaghi: migliore allenatore della Serie B leggi anche Inzaghi: "Così ho battuto la Juve di Ronaldo" Non soltanto la Panchina d'oro a Gasperini, sono stati annunciati anche i vincitori degli altri riconoscimenti, che riceveranno il trofeo non appena la situazione lo consentirà. A partire da Filippo Inzaghi, premiato con la Panchina d'argento quale migliore allenatore della Serie B per il campionato 2019/20 alla guida del Benevento. Una stagione da record, culminata con la promozione in Serie A con addirittura sette giornate di anticipo. "Ringrazio i miei colleghi per avermi votato - ha detto Inzaghi -, è una grande gioia e una soddisfazione. Dedico questo premio al mio staff, alla mia squadra fantastica, formata da uomini meravigliosi, alla società, ai tifosi e alla mia famiglia". Pippo Inzaghi succede nell'albo d'oro a Fabio Liverani.