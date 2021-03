Infortunio per Ospina: Juve a forte rischio

Infrazione del quarto dito della mano sinistra per il portiere colombiano che salterà sicuramente la sfida col Crotone alla ripresa del campionato. In forte dubbio la sua presenza per il recupero contro la Juve del 7 aprile

Una brutta notizie per Rino Gattuso in vista della ripresa del campionato. Come si legge nella nota ufficiale pubblicata dal Napoli sul proprio sito web “David Ospina nel corso dell’allenamento odierno si è procurato un infortunio alla mano sinistra. Gli esami hanno evidenziato un’infrazione del quarto dito. Le sue condizioni saranno rivalutate tra una settimana”. Il portiere colombiano salterà sicuramente la sfida contro il Crotone in agenda sabato 3 aprile alle ore 15 allo stadio Maradona e la sua presenza è a forte rischio anche per il match contro la Juventus, in programma mercoledì 7 aprile alle ore 18.45 a Torino, recupero della 3^ giornata di Serie A che si sarebbe dovuta disputare lo scorso 4 ottobre.