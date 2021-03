Lazio, problema alla caviglia per Luis Alberto

Distorsione alla caviglia destra per lo spagnolo dopo uno scontro di gioco con Armini durante la partitella di allenamento. Giovedì i controlli: in dubbio la sua presenza contro lo Spezia

C'è apprensione in casa Lazio per le condizioni di Luis Alberto . Il centrocampista spagnolo si è fatto male durante la fase finale della partitella di allenamento, a seguito di uno scontro di gioco con il compagno di squadra Nicolò Armini . Piede destro imputato sul terreno e caviglia girata per Luis Alberto, costretto a lasciare il campo.

Giovedì i controlli, in dubbio per lo Spezia

leggi anche

Toro-Juve a Fabbri, Giacomelli per Bologna-Inter

Secondo una prima diagnosi si tratta di una distorsione alla caviglia destra. La presenza di Luis Alberto nel match di sabato contro lo Spezia è in dubbio, ma un quadro chiaro lo si avrà soltanto giovedì quando verranno svolti i controlli per valutare l'entità dell'infortunio. Simone Inzaghi si augura possa essere solo una forte contusione visto il contributo in stagione dello spagnolo, autore di otto gol in campionato.