Scaroni: "Il nostro desiderio è la Champions"

A dieci giornate dalla fine del campionato, c'è un obiettivo che il Milan insegue: il ritorno in Champions League sette anni dopo l'ultima volta. Un'ambizione ribadita dal presidente rossonero Paolo Scaroni : "Nel nostro budget non c'è scritto che arriveremo in Champions League, ma è quello che desideriamo - spiega a Sky Sport - Siamo sulla strada giusta , abbiamo tante partite da giocare e ostacoli da superare, ma lo facciamo con ottimismo, con quella fiducia e serenità che abbiamo avuto fino adesso".

"Non ci siamo mai lamentati, è lo stile Milan"

Il percorso del Milan, dopo la pausa per le nazionali, ripartirà sabato con il match contro la Sampdoria. La formazione di Stefano Pioli ha dovuto fare i conti con tanti alti e bassi, ma ciò che è piaciuto maggiormente al presidente Scaroni è lo stile dei rossoneri: "Non possiamo vincere tutte le partite, ma a me piace soprattutto lo stile della squadra, dell'allenatore e del management. Non ci esaltiamo quando siamo primi, non ci abbattiamo quando siamo secondi o terzi e non ci lamentiamo mai. Abbiamo avuto infortuni, casi di coronavirus, ma non ci siamo mai lamentati. Questo è lo stile Milan".