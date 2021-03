Rebic in gruppo, Ibra torna in serata dalla Svezia

L'ultima sosta è ormai praticamente alle spalle e il Milan si appresta ad affrontare un finale di stagione intensissimo, con la parte conclusiva del campionato tutta da vivere. Anche per questo nella giornata di mercoledì si è rivisto a Milanello Paolo Maldini, in compagnia del direttore sportivo Frederic Massara dopo aver passato qualche giorno lontano dal centro sportivo rossonero. Un po' alla volta stanno tornando agli ordini di Stefano Pioli anche i nazionali in giro per il mondo nell'ultima settimana: già rientrati Calhanoglu, Saelemaekers e Gabbia, nella serata di mercoledì a Milano anche Zlatan Ibrahimovic, risparmiato dal Ct Andersson nell'ultimo impegno amichevole della sua Svezia. Sicuramente una buona notizia per l'allenatore rossonero, come quelle arrivate dall'allenamento: Ante Rebic ha infatti lavorato di nuovo in gruppo ed è pronto per una maglia da titolare in vista del match di sabato alle 12.30 contro la Sampdoria.