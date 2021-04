Il pm Antonino Nastasi ha chiesto una condanna a 1 anno e 6 mesi, per omicidio colposo, nei confronti del medico Giorgio Galanti, imputato a Firenze nel processo con rito abbreviato per la morte del capitano della Fiorentina Davide Astori, scomparso il 4 marzo 2018 in una camera di albergo a Udine poche ore prima della partita tra Udinese e Fiorentina. A Galanti, difeso dall'avvocato Sigfrido Fenyes e imputato in qualità di direttore sanitario del Centro di riferimento di medicina dello sport dell'Azienda ospedaliero universitaria di Careggi, viene contestato il rilascio di due diversi certificati di idoneità per Astori, a luglio 2016 e a luglio 2017, documenti che sarebbero stati emessi anche se nelle prove da sforzo erano state rilevate delle aritmie. All'udienza, che si è aperta con la requisitoria del pubblico ministero Antonino Nastasi, per poi proseguire con le richieste dei legali di parte civile e con l'arringa del difensore di Galanti, era presente anche Francesca Fioretti, l'ex compagna di Astori. La donna, al suo arrivo al palazzo di giustizia, non ha rilasciato dichiarazioni.