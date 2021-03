La Lega Serie A, in occasione del terzo anniversario dalla scomparsa, ricorderà Davide Astori in tutte le gare della 25.a giornata, che si disputerà nel turno infrasettimanale. Al minuto 13’ su tutti i maxischermi degli stadi sarà proiettata per 13 secondi una foto di Astori, scomparso il 4 marzo del 2018 e che in Italia ha vestito le maglie di Cagliari, Roma e Fiorentina.