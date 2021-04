Iachini: "Non potevo dire di no alla Fiorentina"

Un ritorno improvviso e inaspettato, quello di Beppe Iachini sulla panchina della Fiorentina, dopo le dimissioni di Prandelli. "Non pensavo di essere richiamato - ha ammesso l'allenatore - ma nel momento di difficoltà non potevo dire di no e ora voglio dare il mio contributo per risalire la classifica. Ho grande stima di Cesare e non voglio commentare la sua scelta, voglio solo rispettarlo e lasciarlo tranquillo". Iachini, nella conferenza stampa di presentazione alla gara col Genoa, è poi passato alle questioni di campo: "Mi fido di Vlahovic, con me ha segnato 7 gol senza rigori l'anno scorso. Non contano i singoli ma la squadra, tutti devono dare qualcosa per portare la Fiorentina il più in alto possibile. Serve l'atteggiamento giusto, i risultati andranno conquistati sul campo col lavoro collettivo. Tutti i moduli possono funzionare, ma l'importante è la concentrazione, l'attitudine a partecipare all'azione offensiva e difensiva".