Pioli: "Ibra è carico. Rinnovi? Futuro è ora"

L'allenatore rossonero ha analizzato le condizioni dei suoi giocatori alla vigilia del match contro la Sampdoria: "Ibra è rientrato e ha fatto due allenamenti con noi, sta bene. Qualche problema per Brahim Diaz, lo valuteremo nelle prossime ore". E sul tema rinnovi: "Vedo serenità negli occhi dei ragazzi, il futuro è adesso e la qualificazione in Champions cambierebbe tutto"

Archiviata la sosta per le nazionali, il Milan torna a concentrarsi sul campionato e in particolare sulla sfida che aprirà il sabato di Serie A alle 12.30 contro la Sampdoria. Un match importante per provare a mettere pressione all'Inter capolista e rafforzare la propria posizione in ottica qualificazione alla prossima Champions League, come ha spiegato Stefano Pioli nella conferenza stampa della vigilia: "Le responsabilità ce le siamo sempre prese con grande convinzione e fiducia. Arriva un momento decisivo, tutto quello che abbiamo fatto finora è per essere qui in questo momento. Vogliamo arrivare a fine stagione senza rimpianti, giocando da Milan. Dieci partite sono tante e di punti da fare ce ne sono ancora molti, 75 potrebbe essere la soglia giusta per arrivare in Champions, ma è difficile fare calcoli. La lotta si farà molto dura, dobbiamo pensare alla gara di domani".

"Siamo una delle sorprese del campionato" approfondimento Chi è migliorato (e peggiorato) di più in Serie A? Un Milan che però continua a stupire e non si pone limiti, come ha sottolineato lo stesso Pioli: "Ad oggi credo che il Milan sia una delle sorprese del campionato, con l'Europa in più rispetto all'anno scorso, abbiamo 17 punti in più. Rimandiamo i giudizi a fine anno, sperando di averne i migliori possibili". E sul sogno scudetto: "E' giusto che la squadra ne parli, ci mancherebbe che pensassimo in negativo, poi sappiamo benissimo di dover tramutare le speranze in prestazioni convincenti. Vincere è difficile, ma la squadra deve andare in campo con fiducia e consapevolezza".

"Ibra sta bene, qualche problema per Brahim Diaz" leggi anche Milan, Donnarumma negativo al tampone L'allenatore rossonero ha poi analizzato le condizioni fisiche dei giocatori rientrati negli ultimi giorni dalle nazionali, in particolare di Zlatan Ibrahimovic: "Sta bene, è contento di essere tornato in Nazionale e a disposizione con noi. Ha fatto due allenamenti di livello ed è arrivato in buonissime condizioni. Tutto a posto". Problemi di stanchezza che invece potrebbero riguardare altri elementi della rosa: "Domani non avremo tutti a disposizione, siamo ancora lontani da quello che desidererei. Avessi potuto avrei dato vacanze a tutti, avevamo bisogno di questo stacco, ma chi è rientrato dalla Nazionale è tornato in buone condizioni. L'unico che ha avuto problemi è Brahim Diaz, che valuteremo in queste ore".