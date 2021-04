CAGLIARI-VERONA 0-2

54' Barak, 98' Lasagna



Il Verona torna alla vittoria dopo tre stop consecutivi e mette sempre più in difficoltà i sardi che restano in zona retrocessione. Il Cagliari cerca di essere aggressivo all’inizio, ma finisce per subire la pressione dell’Hellas. Cragno è attento sulla punizione di Miguel Veloso, poi dall’altra parte – su una palla recuperata oltre il centrocampo – si scatena il contropiede che porta al tiro Joao Pedro, deviato in angolo da un grande intervento di Silvestri. Altrettanto bella è la manovra del Verona che porta al mancino di prima di Lasagna, fuori dallo specchio. Lykogiannis ha un’altra chance prima dell’intervallo, ma il suo mancino termina altissimo. L’intensità degli ospiti viene premiata al 54’, quando Barak dalla distanza realizza l’1-0. La reazione della squadra di Semplici c’è: Cerri si fa murare due ottime opportunità, poi entra Simeone e deve fare i conti col palo. Gli spazi si aprono per i ragazzi di Juric e nel recupero arriva il bis. Salcedo colpisce il palo, subito dopo in ripartenza Lasagna va a tu per tu con il portiere e firma il raddoppio che chiude il match.

TABELLINO

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Rugani, Godin, Klavan (61' Gaston Pereiro); Zappa, Nandez (72' Marin), Nainggolan, Duncan (82' Pavoletti), Lykogiannis (62' Asamoah); Cerri (62' Simeone), Joao Pedro. All. Semplici



VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Lovato (78' Magnani), Dimarco; Faraoni, Tameze (54' Sturaro), Veloso, Lazovic; Barak (66' Bessa), Zaccagni (78' Salcedo); Lasagna. All. Juric



Ammoniti: Lovato (V), Klavan (C), Sturaro (V), Lazovic (V)