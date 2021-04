Fonseca: "Continueremo a lottare per la Champions"

L'allenatore giallorosso dopo il pareggio contro la formazione di De Zerbi: "Vanno riconosciuti i meriti del Sassuolo, è stato un match aperto con opportunità per entrambe. Nelle scelte di formazione non ho pensato all'Ajax. In Olanda ci aspetta una partita difficile, spero di recuperare Smalling"

Terza partita consecutiva in campionato senza vittorie per la Roma che non è andata oltre il 2-2 contro il Sassuolo. Il pareggio del Mapei Stadium allontana il quarto posto in classifica, ma la qualificazione in Champions resta l'obiettivo dei giallorossi. "Continueremo a lottare" il messaggio dell'allenatore Paulo Fonseca che ha sottolineato i meriti della formazione di De Zerbi, abile a recuperare due volte da situazione di svantaggio. "Dal punto di vista strategico abbiamo fatto bene - spiega Fonseca - È stato un match aperto, con opportunità per entrambe. Il Sassuolo è una squadra che vuole sempre avere l'iniziativa, ma noi abbiamo creato delle occasioni. Siamo stati in vantaggio, ma vanno riconosciuti i meriti del Sassuolo".