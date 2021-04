Il Sassuolo riprende la Roma: finisce 2-2 al Mapei

26' rig. Pellegrini (R), 57' Traoré (S), 69' Bruno Peres (R), 85' Raspadori (S)



Un altro mezzo passo falso della Roma che, al Mapei, si fa recuperare due volte e finisce per allontanarsi ancora di più dalla zona Champions, ora distante cinque punti (potenzialmente almeno sei considerando il recupero di Juve-Napoli). Il Sassuolo parte forte e, dopo aver sfiorato il gol con Djuricic e Traoré, colpisce un palo all’11 con Maxime Lopez. Tra i giallorossi il più attivo è Carles Perez, pericoloso in un paio di occasioni, e poi bravo a guadagnarsi il rigore per un netto fallo di Marlon. Dal dischetto è Pellegrini a trasformare e portare in vantaggio i suoi. In chiusura di primo tempo i neroverdi tornano a farsi vedere in avanti con la palla in profondità per Raspadori che non riesce a concludere verso la porta. A inizio ripresa l’attaccante va a un passo dal pari – dopo la clamorosa chance per Boga – ma Pau Lopez devia in angolo. Sullo stesso corner arriva l’1-1, con il petto da due passi di Traoré. El Shaarawy ha subito l’opportunità per riportare avanti la Roma, ma non è freddo davanti al portiere e Consigli gli dice di no. Su una delle tante cavalcate di Spinazzola, la formazione di Fonseca si riporta avanti con Bruno Peres che, in diagonale, trafigge il portiere. La squadra di De Zerbi, però, non molla e nel finale agguanta il definitivo 2-2: Oddei, appena entrato, serve in mezzo per Raspadori che da pochi passi batte Pau Lopez.

TABELLINO

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan (76' Haraslin), Chiriches (84' Peluso), Marlon, Rogerio; Obiang, Maxime Lopez; Traoré, Djuricic (84' Oddei), Boga; Raspadori. All. De Zerbi



ROMA (3-4-2-1): Pau López; Karsdorp, Cristante, Mancini; Bruno Peres, Pellegrini, Diawara, Spinazzola; Carles Perez, El Shaarawy (74' Veretout); Borja Mayoral (83' Dzeko). All. Fonseca



Ammoniti: Djuricic (S), Pellegrini (R), Diawara (R), Cristante (R), Rogerio (S), Haraslin (S)