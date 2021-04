Serie A, il calendario del prossimo turno

Per la 30^ giornata la Serie A torna a giocarsi su più giorni, dal sabato al lunedì. Apre il programma lo scontro salvezza tra Spezia-Crotone, in campo anche il Milan. La domenica comincia con Inter-Cagliari, il Monday Night è Benevento-Sassuolo

Dopo un sabato così ricco di Serie A, dalla prossima giornata di campionato si ritorna ad un programma spalmato su più giorni. Il 30° turno comincia sempre di sabato, il 10 aprile, con Spezia-Crotone alle 15:00, per poi proseguire con Parma-Milan alle 18:00 e Udinese-Torino alle 20:45. La domenica si apre con l’Inter capolista che riceve il Cagliari nell’anticipo dell’ora di pranzo, mentre alle 15:00 scendono in campo Verona-Lazio, Juventus-Genoa e Sampdoria-Napoli. Alle 18:00 la Roma ospita il Bologna, mentre alle 20:45 si disputerà Fiorentina-Atalanta. Il Monday Night va di scena al Vigorito: De Zerbi affronta il suo passato in Benevento-Sassuolo.