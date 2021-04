Krunic: "Champions, è tutto nelle nostre mani"

"Dopo ogni passo falso ci siamo sempre rialzati"

Krunic, schierato titolare da Pioli contro la Samp, analizza cosa non ha funzionato nel match pareggiato contro i blucerchiati: "Non siamo stati bravi a gestire la partita, non sembravamo il solito Milan. La gara contro la Sampdoria mi ha ricordato la partita contro lo Spezia: non abbiamo giocato sul nostro livello, sembravamo una squadra che non volesse vincere". Il calciatore rossonero proietta l’attenzione al prossimo impegno contro il Parma, in programma sabato alle 18 al Tardini: "Ci aspetta una partita tosta, ma dopo i passi falsi in casa siamo sempre riusciti a vincere fuori questo è il segnale di una mentalità vincente", ha concluso Krunic.