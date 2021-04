Buone notizie da Milanello per Stefano Pioli, che ritrova i due giocatori. Mandzukic si era infortunato a metà febbraio, mentre Brahim Diaz aveva riportato un problema alla caviglia in nazionale

Mandzukic, solo 158 minuti fin qui

Mario Mandzukic si prepara a tornare in campo, dunque, due mesi dopo dall'ultima volta. Il croato, che dovrà dimostrare in questo finale di stagione di poter essere incisivo per il Milan, ha collezionato soltanto 5 presenze per un totale di 158 minuti giocati. Peraltro, soltanto una volta è partito titolare: in Europa League contro la Stella Rossa, poi quattro apparizioni in Serie A sempre a partita in corso. A causa dell'infortunio muscolare ha saltato sette partite di campionato, tra cui gli scontri diretti con Inter, Roma e Napoli.

Brahim Diaz, alla ricerca di continuità

Avrebbe voluto trovare continuità, specialmente dopo aver segnato alla Fiorentina prima della sosta. Invece, Brahim Diaz era stato costretto a saltare la gara con la Sampdoria al rientro a causa del problema alla caviglia. Ai viola ha segnato il suo quinto gol stagionale (il secondo in campionato, gli altri 3 sono stati realizzati in Europa League) nelle 31 presenze che ha collezionato finora in tutte le competizioni.