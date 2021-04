L'attaccante argentino è tornato in campo dopo 87 giorni ed è andato in gol nel 2-1 al Napoli. Con Dybala a disposizione, la Juventus quest'anno ha conquistato 2.3 punti a partita, che diventano 1.8 senza la Joya. Prossimo obiettivo, il Genoa e il centesimo centro in bianconero JUVENTUS-NAPOLI 2-1, GOL E HIGHLIGHTS: VIDEO Condividi:

Ritorno in campo, terzo gol della stagione in campionato e tre punti nelle tasche della Juventus. Nei 25 minuti giocati da Paulo Dybala nel 2-1 contro il Napoli ci sono solo sorrisi. Il numero 10 argentino, subentrato ad Alvaro Morata al 69' con i bianconeri in vantaggio di un gol, ha inciso sulla partita in uno dei primi palloni toccati: controllo con il sinistro al limite dell'area su assist di Bentancur, porta di Meret nel mirino e conclusione a giro terminata sul secondo palo per il 2-0. Dybala in campo e vittoria: un binomio che si è ripetuto spesso in questo campionato. Nelle 12 partite giocate sin qui dall'attaccante in campionato, la Juventus ha conquistato 26 punti. Media di 2.3 punti per gara, distante dall'1.8 a partita che la squadra di Andrea Pirlo ha fatto registrare nelle 17 gare giocate senza la Joya. "Non l'abbiamo quasi mai avuto, è un valore aggiunto per qualsiasi squadra e anche per la Juventus" ha detto il suo allenatore a fine partita. I numeri lo confermano.

Mai così poche presenze e pochi gol in bianconero Una serie di infortuni ha condizionato in questa stagione il rendimento di Dybala con la Juventus. Mai a questo punto dell'anno l'attaccante di Laguna Larga aveva giocato solo 12 partite in A (17 in tutto), segnando tre reti. Se dovesse scendere in campo nelle nove partite che mancano di qui alla fine del campionato e nella finale di Coppa Italia contro l'Atalanta, toccherebbe al massimo quota 21 in A e 27 in totale. Nelle cinque precedenti stagioni in bianconero era stato molto più presente: il record di partite giocate resta nelle 48 della stagione 2016/17, conclusa con 19 reti, mentre l'annata con meno presenze prima di questa era la 2018/19 (42 partite, 10 gol). Il primato di gol resta invece quello della stagione 2017/18, quando Dybala andò a segno 26 volte in tutte le competizioni.

I numeri di Dybala con la Juventus