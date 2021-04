Ancora Paratici su Dybala: "Ci sentiamo ogni settimana con il suo agente. E' chiaro che non possiamo dimenticarci il momento che stiamo vivendo, a livello di aziende e di mondo. Un anno fa il Covid sembrava solo una parentesi, a settembre siamo ripiombati indietro in una situazione da cui non siamo ancora usciti. Ci vuole quindi responsabilità in tutto quello che facciamo, come azienda. Prudenza economica non è solo politica della Juventus; ci sarà una presa di coscienza di tutti noi, non solo di noi del calcio"