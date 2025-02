Conte: "Andiamo avanti nonostante le difficoltà"

Alla luce delle difficoltà, potremmo vedere qualcosa di diverso dal punto di vista tattico?

"Sicuramente ci sono delle situazioni che non possiamo far finta di non vedere. Ci sono degli infortuni e quando vanno a colpire determinate zone o particolari ruoli bisogna trovare una soluzione, cercando di sfruttare al massimo le qualità dei calciatori che abbiamo in rosa. Non chiederò mai a un calciatore qualcosa che non ha mai fatto o che non fa da tanto tempo, cercheremo di vestire l'abito giusto. Ci saranno opportunità anche per chi magari fino ad ora non ha avuto grandi soddisfazioni. Cercheremo di trovare la soluzione migliore senza snaturare le caratteristiche dei calciatori"