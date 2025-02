Juve, affaticamento per Douglas Luiz: niente Inter

Il centrocampista brasiliano salta il derby d’Italia di domenica sera: un affaticamento accusato nella seduta del giovedì lo mette out per la sfida all’Inter. Non ha partecipato all'allenamento del venerdì e il suo recupero è da valutare per il ritorno del playoff di Champions di mercoledì sera col Psv. Niente allenamento del venerdì mattina nemmeno per Kelly, per un problema gastrointestinale ma per l’Inter il difensore inglese ci sarà. Cambiaso è tornato in gruppo

Douglas Luiz salta il derby d’Italia con l’Inter di domenica sera. Il brasiliano ha accusato un affaticamento nella seduta d’allenamento del giovedì e stamattina non si è allenato. Per lui niente sfida ai nerazzurri e recupero da valutare per la prossima sfida in programma per la Juve: la gara di ritorno del playoff di Champions contro il Psv, in programma mercoledì sera. Per la sfida con l'Inter ci sarà invece Lloyd Kelly, anche lui assente nell'allenamento del venerdì mattina: il difensore inglese ha avuto un problema gastrointestinale ma recupererà. Da segnalare anche il ritorno in gruppo di Andrea Cambiaso, che ha saltato per un fastidio alla caviglia le sfide contro Empoli, Como e Psv.