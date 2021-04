Se Fonseca può sorridere in vista del ritorno contro l’Ajax dopo il 2-1 conquistato ad Amsterdam in una notte da lupi più che da leoni (GUARDA GLI HIGHLIGHTS), di certo non potrà farlo pensando alle condizioni di Leonardo Spinazzola. Uno degli uomini chiave del gioco della sua Roma, infatti, all’Olimpico nel ritorno dei quarti di Europa League contro gli olandesi di Ten Hag non ci sarà: l’infortunio muscolare al quadricipite femorale della coscia sinistra accusato ad Amsterdam dopo 25 minuti di sgroppate sulla fascia, infatti, non lascerà scampo all’esterno della Nazionale. L'obiettivo, caso mai, è quella di riaverlo a disposizione subito dopo la seconda partita contro l’Ajax, sperando di contenere il periodo di sosta forzata a una decina di giorni. La certezza sui tempi di recupero in ogni caso si avrà solo domani, quando Spinazzola si sottoporrà agli accertamenti diagnostici per verificare l’entità del problema muscolare. Contro l’Ajax al suo posto nettamente favorito Bruno Peres, con Karsdorp che tornerà a occupare il suo ruolo di esterno destro dopo aver scontato la giornata di squalifica all’Amsterdam Arena. Da capire invece cosa deciderà di fare Fonseca contro il Bologna, considerato che Calafiori ha giocato 60 minuti in Olanda e potrebbe non avere due partite in tre giorni nelle gambe: in quel caso scontata la coppia Karsdorp-Peres, in una sorta di collaudo in vista del ritorno di Europa League. Chi potrebbe recuperare per l'Ajax, invece, sono due dei grandi assenti della sfida di Amsterdam, ovvero Smalling e Mkhitaryan. Entrambi stanno ricominciando ad allenarsi con il gruppo e lavoreranno in questi 7 giorni per provare a tornare in campo proprio contro gli olandesi. Due motivi per allargare ancora di più il sorriso, già ampio, di Fonseca.