Roma, si ferma Spinazzola: problema muscolare

È durata appena 29 minuti per Leonardo Spinazzola la partita della Johan Cruiff Arena. L'esterno della Roma, che era uno dei migliori in campo nella parte iniziale della gara con l'Ajax, si è fermato a causa di un problema al flessore della coscia sinistra. Spinazzola ha provato a stringere i denti e a rientrare in campo per proseguire la partita, ma dopo qualche minuto è stato costretto ad arrendersi e a lasciare spazio a Riccardo Calafiori. Una brutta notizia per Paulo Fonseca, che ha perso un uomo fondamentale per la sua squadra.