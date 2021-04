Conte: "Inter? Tutto da perdere, ma ho testa dura"

"Venire qui è stata la scelta più difficile, ma io mi metto sempre in gioco e in discussione. L'Inter è stato il non plus ultra in questo senso. Avevo e ho tantissimo da perdere ma ho la testa dura, pronto ad abbattere i muri con la testa". Parla così Antonio Conte alla vigilia della sfida di San Siro contro il Cagliari. L'allenatore dell’Inter, prima in classifica a +11 sulla seconda, manda un messaggio a tutto l’ambiente nerazzurro: "Non abbiamo fatto niente, al massimo abbiamo ridato credibilità all'Inter, qualcuno si è dimenticato che negli ultimi anni la finale di Europa League dell'anno scorso è stato il punto massimo del calcio italiano. Parlerò a cose fatte, ci auguriamo che verrà lo scudetto, ma conosciamo le insidie che ci aspettano, ho grande esperienza per non pensare ad altro che al presente. Ora pedaliamo e niente problemi, non sono abituato a farli", ha proseguito Antonio Conte. Che sulle possibilità di far rifiatare qualcuno ha risposto così: "Non penso sia un discorso di riposare o meno. Siamo in una fase importante del campionato, per noi è la terza partita nel giro di una settimana. Cercherò di fare le scelte migliori per mettere in campo una squadra competitiva che cerchi i tre punti".