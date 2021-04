Dopo la vittoria del Milan, Conte vuole tornare a +11 in classifica. Non c'è Barella squalificato: Sensi prende il suo posto. In attacco, in coppia con Lukaku, c'è Sanchez e non Lautaro. Darmian e Young sulle fasce con un turno di riposo per Hakimi. Tornano dal 1' dopo il turno di stop Bastoni e Brozovic. Joao Pedro con Pavoletti davanti per Semplici. Nandez titolare sulla sinistra con Zappa a destra. In porta Vicario all'esordio in A. Diretta DAZN1 dalle 12.30, canale 209 del telecomando Sky