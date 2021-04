Italiano: "Tre punti utili, ma ci sarà da sudare"

"Sono tre punti importanti, utilissimi alla classifica, ma ancora ci sarà da sudare". Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, commenta così la vittoria per 3-2 dei bianconeri contro il Crotone. Un successo conquistato negli ultimi minuti del match, con il pareggio di Maggiore all'89° minuto e il gol vittoria di Erlic al 92°: "Non abbiamo mollato - racconta Italiano a Sky Sport - Il 2-1 poteva mettere ko chiunque, invece siamo riusciti a pareggiarla e poi vincerla. Siamo imprevedibili perché siamo giovani, alterniamo cose belle a cose che non stanno né in cielo né in terra. Oggi non siamo stati perfetti in quello che ci ha portato ad avere questi punti. Durante una gara c'è anche l'orgoglio, sono partite che ci possono stare, ma quando vinci è più bello".