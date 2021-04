Crotone: le scelte di formazione

Cosmi non stravolge la squadra, con due cambi rispetto alla sconfitta contro il Napoli: tornano dal 1' Reca e Petriccione per Rispoli e Zanellato, confermati i tre della difesa (Djidji-Golemic-Luperto) e il tandem d'attacco Ounas-Simy. Messias era in dubbio ma ha recuperato: da valutare la sua posizione, dato che potrebbe partire da mezzala per inserirsi sulla trequarti trasformando il 3-5-2 in 3-4-1-2