Gasperini: "Ilicic è un grande, dove deve andare?"

L'allenatore nerazzurro dopo la vittoria contro la viola: "Abbiamo creato tantissimo e a un certo punto abbiamo rischiato di non vincerla. Adesso c'è una giornata in meno, ci sarà una settimana calda. Per la Champions gli scontri diretti saranno determinanti, valgono il doppio. Ilicic per me è un grande, siamo legati e affezionati: dove deve andare?"

L'Atalanta risponde alle dirette concorrenti per la Champions League con la vittoria contro la Fiorentina. "Hanno vinto tutte, mancavamo solo noi" ammette l'allenatore dei nerazzurri Gian Piero Gasperini dopo la partita del Franchi, vinta grazie alla doppietta di Duvan Zapata e al rigore trasformato da Ilicic. Da 0-2 a 2-2, fino al tris finale: una partita non semplice per la Dea: "Abbiamo creato tantissimo e a un certo punto abbiamo rischiato di non vincere - spiega Gasperini a Sky Sport - Io sono soddisfatto della squadra, la Fiorentina ha giocato con agonismo e ardore, c'era tanto nervosismo soprattutto da parte loro. Siamo stati bravi perché siamo tornati in vantaggio e siamo riusciti a creare tante occasioni. Abbiamo fatto tre passi importanti e la classifica è rimasta la stessa di stamattina. C'è una giornata in meno, adesso ci sarà una settimana molto calda". Sette giorni che porteranno alla sfida contro la Juventus, uno dei tre scontri diretti che attende l'Atalanta da qui alla fine del campionato nella lotta per la Champions: "Ho sempre pensato alla regolarità, ma adesso gli scontri diretti valgono doppio. Possono avere un peso determinante, anche se credo si arriverà fino all'ultima settimana".

"Siamo legati e affezionati a Ilicic" Gasperini ha speso parole d'elogio nei confronti di Ilicic, tornato al gol più di un mese dopo: "Ilicic per me è un grande, quello che accadrà il prossimo anno non lo so. Adesso gioca per noi e lo fa con entusiasmo e voglia. A volte fa delle buone partite, a volte ha dei periodi non molto positivi. A inizio stagione non pensavamo di averlo, tutto quello che ci da è oro colato. Siamo legati e affezionati a lui, dove deve andare? Lui è uno dei nostri, questo è un gruppo molto forte in tutte le sue componenti. C'è una solidità di squadra. Se lui gioca un po' meno è motivato e fa una grande partita".