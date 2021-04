Sampdoria-Napoli, dove vedere la partita in tv

Una gara che promette spettacolo quella in programma nel pomeriggio a Marassi: Ranieri ha fissato l'obiettivo stagionale, quota 52 punti, Gattuso ha bisogno di vincere per restare attaccato al treno Champions. Calcio d'inizio alle 15, diretta su Sky Sport 253

La Sampdoria vuole fermare un'altra big per dare ulteriore spessore a un campionato fin qui più che positivo e per raggiungere l'obiettivo dichiarato da Claudio Ranieri, i 52 punti in classifica. Ma il Napoli di Gennaro Gattuso ha voglia di rivalsa e, dopo il ko nel recupero contro la Juventus, ha bisogno di vincere per continuare a inseguire il quarto posto.