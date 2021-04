Successo pesante del Toro che allunga sul Cagliari portandosi a +5 a parità di partite giocate con i sardi, che occupano il terz'ultimo posto in classifica. L'allenatore granata commenta soddisfatto: "Prestazione di carattere e di estrema lucidità, questa è la conferma della forza del gruppo, come si è visto nel derby. E dopo 5 partite torniamo a non prendere gol"

UDINESE-TORINO 0-1