Raccoglie i tre punti e li porta a casa, ma non riesce ad essere completamente soddisfatto, Roberto De Zerbi, per il modo in cui sono arrivati: una partita dominata a lungo, quella contro il Benevento, creando occasioni e sprecandole malamente, fino ad arrivare al brivido nel recupero, quando serve un super Consigli per portare il risultato a casa.



"Aver vinto in un campo così difficile è motivo d’orgoglio, ma arrivare all’ultimo e tenerci i tre punti per una parata strepitosa del nostro portiere era evitabile perché se facciamo i gol che dobbiamo fare la partita è chiusa. Questa è un po’ la fotografia del Sassuolo", commenta De Zerbi, che poi fa drizzare le antenne agli esperti di mercato con una frase in particolare: "Il giorno in cui andrò via penso che questa squadra possa fare di più di ciò che ha fatto con me, perché io la vedo bella, forte, completa. Ci rimane sempre l’amaro in bocca per qualcosa in più che poteva essere fatto, non tanto come classifica perché l’ottavo posto è il massimo per noi visto che davanti abbiamo squadre fortissime, ma come numero di punti raccolti e di gol fatti. Dobbiamo migliorare nell’essere ingordi di fare gol, di vedersi vincenti 3 o 4 a zero, senza accontentarsi della vittoria risicata. Non possiamo arrivare all’85° con la partita ancora in bilico dopo essere stati nella metacampo del Benevento per quasi tutta la partita".