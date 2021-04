Le scelte di formazione: Benevento

Rispetto al 2-2 contro il Parma, Inzaghi cambia pochissimo, con una sola modifica in attacco: difesa confermata in blocco, con i 3 centrali davanti a Montipò (Tuia-Glik-Barba), ai quali si aggiungeranno anche questa volta Depaoli e Improta sulle fasce, pronti a variare il modulo e farlo passare a 5 in fase difensiva. A centrocampo ancora Hetemaj-Schiattarella-Ionita, la novità è in attacco con il ritorno dal 1' di Sau, schierato accanto a Gaich