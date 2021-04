Problema muscolare, niente Inter per Ospina

Il portiere azzurro ha riportato una distrazione di primo grado del bicipite femorale sinistro in occasione del match contro la Sampdoria e dovrà restare ai box per circa due settimane. La formazione di Gattuso sarà impegnata nella prossima settimana in tre importanti gare ravvicinate contro Inter, Lazio e Torino

Il Napoli esce dalla trasferta di Genova con tre punti, ma perde per infortunio David Ospina. Il portiere azzurro ha infatti riportato durante il match contro la Sampdoria una distrazione di primo grado del bicipite femorale sinistro. Un problema fisico che dovrebbe tenerlo ai box per circa due settimane. Non si tratta del primo infortunio muscolare in stagione per Ospina, che già nello scorso mese di febbraio era stato costretto a uno stop di quasi due settimane a causa di un problema agli adduttori. A comunicare l'entità dell'infortunio del portiere colombiano è stata la stessa società azzurra attraverso il proprio sito ufficiale: "In seguito a un risentimento muscolare accusato nella gara di domenica contro la Sampdoria, David Ospina si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del bicipite femorale sinistro".