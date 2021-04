L'episodio nel corso del primo tempo di Samp-Napoli. Gattuso dirige il pressing dei suoi sul possesso palla della squadra di Ranieri: "Stagli in bocca, Fabi vai" - chiamando Ruiz, e ancora: "Fabi vai te, prima Victor!" Dunque Quagliarella riceve palla e guadagna il fallo, Gattuso si complimenta con i suoi e il capitano della Samp dice: "Stai facendo la telecronaca mister". La risposta non tarda ad arrivare: "Quaglia, che c'è? Pensa a giocare e non rompere…"

SAMP-NAPOLI 0-2: GOL E HIGHLIGHTS