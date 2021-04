Alla vigilia dell’anticipo contro la squadra di Juric di sabato, l’allenatore del club blucerchiato ha fatto il punto sul suo futuro: "Sto benissimo a Genova e con la Sampdoria, la prossima settimana incontrerò il presidente Ferrero, bisogna solo aspettare ma la mia volontà è di restare qui e far bene"

Si parla molto del futuro di Claudio Ranieri. Resterà alla Samp? Lui stesso, prima della sfida contro il Verona, ha voluto fare il punto della situazione in conferenza stampa: “Il mio futuro? Ho sentito tante voci e voglio chiarire una cosa. Io sto benissimo qui a Genova con la Sampdoria. Sto bene io, la mia famiglia, vivo bene, sto bene con il gruppo, sto bene con la società e con tutti. Detto questo, so che la prossima settimana incontrerò col presidente per parlare: bisogna solo aspettare. La mia volontà è quella di fare bene e restare qui".

"Voglio 26 punti anche al ritorno"

L’obiettivo per il finale di campionato diventa quello di "finire bene. Mancano otto partite, dobbiamo dare il massimo. L’ho detto più volte e lo ripeto: abbiamo conquistato 26 punti all’andata. Vorrei che fosse ripercorso lo stesso tragitto al ritorno: 26 punti. Se non saranno 26, saranno 25 o 27 ma voglio vedere la mia squadra combattere".