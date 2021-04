Dopo la sconfitta casalinga contro il Napoli, la Samp ha l'opportunità di accorciare in classifica proprio sul Verona, che non vince contro i blucerchiati a Marassi dal 1972. Panchina per Quagliarella e Candreva, Ranieri sceglie Verre e La Gumina. Nell'Hellas Dimarco preferito a Lovato, c'è Salcedo dal 1'. Diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 252. Disponibile su Sky Go, anche in HD