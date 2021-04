Serie A, il calendario della 31^ giornata

Lo spettacolo della Serie A ancora protagonista, con una 31^ giornata ricca di sfide che iniziano a diventare sempre più decisive. Dalla corsa salvezza a quella per un posto in Champions, tra sabato 17 e domenica 18 aprile va in scena un turno di campionato tutto da seguire. Si parte sabato con Crotone-Udinese e Sampdoria-Verona, primi due anticipi di giornata; poi alle 18 la sfida tra Sassuolo e Fiorentina, mentre alle 20.45 in palio punti preziosissimi in chiave salvezza tra Cagliari e Parma, rispettivamente terzultima e penultima in classifica. Domenica a ora di pranzo il Milan affronta il Genoa a San Siro: i rossoneri senza Ibra sono chiamati a vincere per consolidare la seconda posizione. Alle 15, scontro importantissimo in ottica qualificazione Champions tra Atalanta e Juventus, mentre sempre allo stesso orario si giocano Bologna-Spezia e Lazio-Benevento. Alle 18 sarà il turno di Torino-Roma, mentre il posticipo serale vedrà la capolista Inter affrontare in trasferta un Napoli in cerca di punti Champions.