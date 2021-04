Crotone-Udinese, dove vedere la partita in tv

Allo Scida di Crotone si affrontano due squadre che non vincono in campionato da inizio marzo. La squadra di Cosmi è reduce da quattro ko di fila, mentre i bianconeri hanno conquistato un solo punto nell'ultimo mese. Calcio d'inizio ore 15, diretta su Sky Sport 253 e Sky Sport 484

Crotone-Udinese è il match che, insieme a Sampdoria-Verona, apre la 31^ giornata di Serie A. All'Ezio Scida si sfidano due formazioni che non vincono in campionato da inizio marzo. Da una parte la squadra di Serse Cosmi, ultima in classifica, vuole cancellare la striscia di quattro sconfitte consecutive. Dall'altra l'Udinese, che ha conquistato un solo punto nell'ultimo mese, cerca tre punti che le consentirebbero di avvicinare l'aritmetica salvezza.