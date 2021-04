Allo Scida si apre la 31^ giornata di Serie A. Cosmi ritrova Pedro Pereira in fascia e conferma l'attacco con Simy e Ounas: Messias a centrocampo. Gotti rilancia Nestorovski, in coppia con Okaka. Sia Crotone che Udinese non vincono da 4 giornate. Diretta su Sky Sport 251 alle 15. Disponibile su Sky Go, anche in HD