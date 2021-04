Altra brutta sconfitta per la Fiorentina, che perde per 3-1 in casa del Sassuolo. Bonaventura illude, poi i neroverdi vincono con la doppietta di Berardi e il gol di Maxime Lopez. Secondo tempo da incubo per i viola, che subiscono la terza sconfitta nelle ultime quattro gare. Ora la classifica - 30 punti, +8 sul Cagliari ma con una gara in più (i sardi sono in campo contro il Parma) - si fa pesante, così come l'aria che tira in casa Fiorentina. Al Mapei Stadium erano presenti il presidente Rocco Commisso, il direttore generale Joe Barone e il direttore sportivo Daniele Pradè, tutti decisamente scuri in volto. La società viola ha deciso di iniziare un silenzio stampa. Tutti zitti, Iachini compreso, dopo l'ennesima sconfitta. Il momento è complicato e anche i giocatori sono apparsi molto demoralizzati per il risultato e per i tanti errori commessi.