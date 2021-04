La 32^ giornata di Serie A si apre al Bentegodi, sfida da non sbagliare per i viola a +5 sul terzultimo posto. Juric risparmia Zaccagni sulla trequarti: c'è Bessa con Barak alle spalle di Lasagna. Si rivede Ilic accanto a Tameze. Privo dello squalificato Milenkovic sostituito da Martinez Quarta, Iachini si affida al tandem Ribery-Vlahovic ma concede riposo a Castrovilli: gioca Amrabat dall'inizio. Diretta alle 20.45 su Sky Sport A e Sky Sport 251. Disponibile su Sky Go, anche in HD