Al Mapei il Sassuolo affronta la Fiorentina. De Zerbi non rischia Berardi dall'inizio e sceglie il tridente Traoré-Djuricic-Boga alle spalle di Raspadori. Iachini opta per Caceres in difesa al posto di Martinez Quarta. A centrocampo c'è Castrovilli, in avanti torna Ribery dopo la squalifica e affianca Vlahovic. Diretta su Sky Sport Serie A alle 18. Disponibile su Sky Go, anche in HD