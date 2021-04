Cosmi ritrova Pedro Pereira che ha scontato un turno di squalifica, ma perde Benali per infortunio. Gotti, invece, si affida a Nuytinck al centro della difesa, rimasto a riposo contro il Torino per un problema fisico. Calcio d'inizio ore 15, diretta su Sky Sport 253 (satellite e internet) e Sky Sport 484 (digitale terrestre) TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI Condividi:

Crotone e Udinese si affrontano nel match valido per la 31^ giornata di Serie A. Entrambe le formazioni vogliono dimenticare l'ultimo mese: un solo punto conquistato dai friulani, zero dai calabresi. Il Crotone ha collezionato quattro sconfitte consecutive, tutte di misura e segnando almeno due gol. L'Udinese, invece, non conquista punti in campionato dal 13 marzo quando ha pareggiato per 1-1 contro il Genoa, poi tre ko di fila. Calcio d'inizio ore 15, diretta su Sky Sport 253 (satellite e internet) e Sky Sport 484 (digitale terrestre).

La probabile formazione del Crotone leggi anche Serie A, le curiosità della 31^ giornata Cosmi deve fare a meno di Benali e Marrone, ma ritrova Pedro Pereira che ha scontato un turno di squalifica. Il portoghese riprenderà il suo posto a destra, con Molina che verrà spostato al centro al fianco di Petriccione e Messias. Per il resto stessa squadra vista contro lo Spezia: in difesa Djidji, Golemic e Luperto, in attacco Ounas e Simy, quest'ultimo autore di nove gol nelle ultime sei partite. CROTONE (3-5-2) la probabile formazione: Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Pereira, Messias, Petriccione, Molina, Reca; Ounas, Simy. All. Cosmi