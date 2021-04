Probabili formazioni Lazio-Benevento

Il derby in famiglia tra i fratelli Inzaghi è delicato per entrambe le squadre: i biancocelesti inseguono il treno Champions, i campani sono in piena lotta salvezza. Uno squalificato per parte, calcio d'inizio alle 15. Diretta su Sky Sport 253 (satellite e internet) e Sky Sport 484 (digitale terrestre)

Il ko della Fiorentina contro il Sassuolo offre al Benevento la chance di staccare i viola, d'altra parte il Cagliari ha alzato l'asticella della soglia salvezza: i sardi, al terzultimo posto, sono infatti a cinque distanze dai campani allenati da Filippo Inzaghi, che contro il fratello Simone cerca punti pesanti. La Lazio, dal canto suo, non può farsi scappare l'assist del calendario che in questo turno accoppia il Napoli con l'Inter e l'Atalanta con la Juve. Ultimo treno Champions per i biancocelesti. Si gioca alle 15, diretta su Sky Sport 253 (satellite e internet) e Sky Sport 484 (digitale terrestre) con la telecronaca di Riccardo Gentile e il commento tecnico di Nando Orsi; a bordocampo Matteo Petrucci.

Lazio, Correa al fianco di Immobile

Weekend che può accorciare la classifica prima degli scontri diretti contro Napoli e Milan. Il calendario propone il faccia a faccia con Napoli-Inter e Atalanta-Juve sembra un grande alleato, ma i biancocelesti non possono permettersi passi falsi. Inzaghi senza Caicedo, assente per squalifica: sarà Correa il partner di Immobile, con Muriqi primo cambio a disposizione per l'attacco. Inzaghi, in isolamento da Covid, si perderà il derby in famiglia col fratello Pippo, ma ha pochi dubbi sull'XI di partenza: schiera Lazzari quinto a destra, non rinuncia a Leiva e conferma Marusic in difesa.



LAZIO (3-5-2) Probabile formazione: Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. Farris