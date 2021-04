"Ciò che è accaduto rappresenta un attentato alla salute di un'associazione come la Lega. Se uno come Marotta, amministratore delegato dell'Inter, fa una cosa del genere, si deve dimettere subito dalla Figc. E deve anche vergognarsi". Non usa mezzi termini Urbano Cairo, che ha commentato così all'Ansa la nascita della Superlega. Parole dure quelle del presidente del Torino, che dopo la riunione della Lega Serie A sulla questione si è scagliato non solo contro il dirigente dell'Inter ma ha puntato il dito anche sul presidente della Juventus, Andrea Agnelli: "Uno come Marotta, amministratore delegato dell'Inter, società che con altre 11 ha concepito il progetto Superlega, non può rimanere a rappresentare la Serie A in Figc perché sta attentando alla vita di un'associazione. Il progetto non andrà in porto - ha proseguito Cairo - ma chi lo ha concepito sta attentando alla lega di Serie A e per questo tradimento si deve dimettere. E si deve anche vergognare. La stessa cosa vale anche per Agnelli".