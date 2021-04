La società viola, di comune accordo con lo staff tecnico e i calciatori, ha deciso di interrompere per qualche giorno il ritiro dopo la vittoria per 2-1 sul campo del Verona, fondamentale in chiave salvezza. La squadra tornerà in ritiro da venerdì sera per preparare la sfida di domenica contro la Juventus

E’ bastata una vittoria, sebbene sofferta e in fondo nemmeno tanto meritata, per decidere di fare retromarcia e riportare la situazione alla normalità. La Fiorentina, dunque, torna a casa, dopo essere tornata da Verona con tre punti fondamentali per la corsa salvezza, e lascia, almeno momentaneamente, il ritiro imposto dalla società dopo la sconfitta contro il Sassuolo di sabato scorso. Una decisione presa di comune accordo tra dirigenza, staff tecnico e giocatori, che rimarranno comunque insieme per tutta la giornata nel centro sportivo Davide Astori per fare però ritorno alle proprie abitazioni in serata. Da venerdì, invece, di nuovo tutti in ritiro per preparare al meglio la sfida di domenica contro la Juventus al Franchi. Confermato, invece, il silenzio stampa, anche se quantomeno via social diversi giocatori hanno voluto comunque lasciare un messaggio positivo dopo i tre punti conquistati a Verona. E’ il caso, ad esempio, di uno dei leader della squadra, Franck Ribery, che prima ha voluto esultare per la vittoria contro i gialloblu e poi ha condiviso un lungo messaggio in tema Superlega legato alle emozioni della Champions League.