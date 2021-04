Ibra out, Calhanoglu in forse. Boga sfida Rebic

Ibra, come Bennacer, si è allenato a parte e sarà difficile vederli entrambi in campo dal primo minuto. De Zerbi lancia Raspadori in avanti. Diretta alle 20:45 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Stefano Pioli chiede continuità al suo Milan, dopo la vittoria sul Genoa. Il Sassuolo invece proverà a regalarsi l'impresa a San Siro. Diretta alle 20:45 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251.

Milan, Ibra verso il forfait

Si profilano due assenze importante, in casa rossonera. Ibrahimovic e Bennacer infatti si sono allenati a parte e quindi è probabile la loro esclusione in vista della partita di stasera. In dubbio invece Calhanoglu e Theo Hernandez: pronti rispettivamente Leao e Dalot a sostituirli. In porta ci sarà Donnarumma, mentre la linea difensiva sarà completata da Calabria, Kjaer e Tomori. Davanti alla difesa giocheranno Kessié e Meité. Sugli esterni Saelemaekers e Krunic, Rebic guiderà il reparto offensivo.

MILAN (4-2-3-1) probabile formazione: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Kessié, Meité; Saelemaekers, Calhanoglu, Krunic; Rebic.